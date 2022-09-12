مصرع شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ومتوفيين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي، قيادة المدعو «الشاذلي.ا.ص» سن 33 عاما صاحب شركة تغليف مجلدات ويقيم بمحافظة الأقصر، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق وقد نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة و«إسحاق.ط.ا.ى» سن 32 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة، وقد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قنا العام.

نفي الشبهة الجنائية

وقد تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة كما أفاد أهلية المتوفيين الذين جرى استجوابهم بالتنسيق بين مديرية أمن قنا ومديرية أمن سوهاج، إذ أفاد شقيق الأول «علاء.ا.ص.ا» سن 30 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية وخال الثاني «ميخائيل.ع.ر م» سن 54 عاما، عامل، ويقيم بمحافظة قنا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية.