مصرع شاب في حادث سير بسوهاج

لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام دراجته البخارية بأخرى نارية في سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتبين بالانتقال لموقع الحادث أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو «ياسر ا ح ج» سن 21 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو «علي ش ع» سن 24 عاما سائق، ويقيم دائرة المركز وقد نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية.

نقل الجثة للمستشفى

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وبسؤال قائد التروسيكل ووالد المتوفى المدعو «الأمير ح ج» سن 57 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية أفادا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

نفي الشبهة الجنائية

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة «كسر بالضلوع ونزيف داخلي حاد أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة».