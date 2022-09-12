قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في فلسطين ولبنان

واصل الاحتلال الإٍسرائيلي ومستوطنيه، انتهاكاتهم واستفزازاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مهاجمة منازل الفلسطينيين وعمليات إبعاد المسؤولين الفلسطينيين عن «المسجد الأقصى المبارك».

كما استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام القوة المسلحة في بحر غزة ضد مراكب الصيادين، كما واصل تحذيراته لـ لبنان.

مستوطنون يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين

وهاجم مستوطنون الإسرائيليون،، مساء أمس الأحد، منزلا لمواطن يدعى صدام حنني وحطموا نوافذه، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين الإسرائيليين، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في البلدة.

إبعاد الشيخ بكيرات عن «الأقصى» حتى فبراير 2023

بدورها، سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، نائب مدير دائرة «الأوقاف الإسلامية» الشيخ ناجح بكيرات، قرارا بإبعاده عن «المسجد الأقصى المبارك»، لمدة 6 أشهر، حتى فبراير من العام المقبل 2023.

من جانبها، طالبت «منظمات الهيكل» في التماس قدمته إلى محكمة الاحتلال العليا، بالسماح لعناصرها بالنفخ في البوق داخل «المسجد الأقصى المبارك»، في رأس السنة العبرية الذي يوافق 26 و27 سبتمبر الجاري، كما طالبت بالسماح بإدخال «قرابين العُرش النباتية- الأصناف الأربع» خلال «عيد العُرش» التوراتي الذي يمتد من 10 حتى 17 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.

بدورها، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك حالة اشتباه بتسلل فلسطينيين اثنيين أحدهما مسلح لمستوطنة «جيلو» قرب بيت جالا بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى حالة استنفار أمني في المستوطنة

وفي وقت سابق، فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة، تجاه مراكب الصيادين ببحر رفح جنوب قطاع غزة.

«الشاباك» يزعم تسجيل 130 عملية إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية

من جانبه، زعم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، أن عمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة زادت بنسبة 30% خلال 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021.

وأشار بار في «مؤتمر معهد سياسة مكافحة الإرهاب» السنوي بـ«جامعة رايخمان» الإسرائيلية، تسجيل 130 عملية إطلاق نار مقارنة بـ 98 في 2021، وزعم مسؤول الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الأمن أحبطت 312 هجوما كبيرا وتم اعتقال أكثر من 2000 شخص.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر «حزب الله» من عواقب الإقدام على الحرب

بدوره، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، «حزب الله» اللبناني، من عواقب الإقدام على الحرب، وأشار قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمير برعام، إلى فشل «الحزب» بسوريا في ترسيخ وجوده جنوب دمشق.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن الحزب ولبنان سيتحملان التداعيات في حال التصعيد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت شركة «ألبيت» الإسرائيلية للصناعات العسكرية عن قاذفة صواريخ بعيدة المدى تحمل اسم «دي 11 أيه»، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القاذفة تطلق الصواريخ لمسافات تصل إلى 300 كيلومتر.

من جانبه، أعلن الجيش الإيراني، تخصيص مسيرة «آرش 2» للهجوم على حيفا، وتل أبيب في «إسرائيل»، مشيرا إلى انتظار الأوامر لاستخدام الطائرة.

وقال قائد القوات البرية الإيرانية في حديث عبر تليفزيون بلاده، إن الطائرة المسيرة استطاعت تدمير أهداف مماثلة للنقاط التي ضربها صاروخ «فتح 360»، خلال مناورات «اقتدار 1401» البرية