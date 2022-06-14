مسؤول إسرائيلي: «حزب الله» سيستهدفنا بآلاف الصواريخ في أي حرب مقبلة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إنه في أي حرب مقبلة مع «حزب الله» اللبناني، ستتساقط آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل، وستؤدي إلى أضرار في الممتلكات والأرواح ولن يكون ذلك سهلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

«كوخافي» سيكون هناك أكثر من 300 صاروخ في اليوم

وأضاف كوخافي، خلال مشاركته في «المؤتمر الإسرائيلي الأول لتأهب الجبهة الداخلية»، أنه لن يكون هناك 300 صاروخ في اليوم، بل أكثر من ذلك بكثير.

وأشار مسؤول الاحتلال، إلى أن مثل هذه الحرب، ستستمر لفترة طويلة، موضحا أن «تل أبيب» أبرمت صفقات لزيادة عدد الصواريخ المعترضة، مع التركيز على منظومة «القبة الحديدية».

وفي وقت سابق، طلبت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، من الإسرائيليين المتواجدين في مدينة «إسطنبول»، التركية بـ المغادرة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى مخاوف أمنية بشأن محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم.

تركيا تعتقل عددا من نشطاء «الثوري الإيراني» لتخطيطهم لاختطاف سياح إسرائيليين

بدورها، قالت هيئة البث الاسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية في تركيا اعتقلت عددا من نشطاء «الحرس الثوري الإيراني»، بزعم تخطيطهم لاختطاف سياح إسرائيليين، مضيفة نقلا مصدر إسرائيلي كبير إن عملية الاعتقال جرت في شهر مايو الماضي.

من جانبها، قالت مصادر إيرانية، إن إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهم، وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، أن العالمين تخرجا من أفضل جامعات إيران وكانا يتمتعان بصحة جيدة ورياضيين قبل مرضهما المفاجئ في أواخر شهر مايو الماضي.

وأوضح مسؤول إيراني، مساء أمس الاثنين، أن مهندس الطيران أيوب الإنتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا أعراض تسمم قبل الوفاة، مشيرا إلى أن أعراض التسمم بدأت في الظهور على انتظاري وأغملائي بعد مأدبة عشاء حضراها في مدينة «يزد»، فيما اختفى مضيف حفل العشاء.

مقتل أحد منتسبي القوة الجوفضائية شمال وسط إيران

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقنوات إخبارية فارسية في الخارج، أن أغملائي كان يعمل في منشأة «نطنز» النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، قالت وكالة «مهر» الإيرانية، إن أحد منتسبي القوة الجوفضائية في «محافظة سمنان» الواقعة شمال وسط البلاد، لقى مصرعه، خلال أداء إحدى مهامه.

وفي سياق آخر، مددت السلطات في الأرجنتين، حجز جوازات 5 إيرانيين من أفراد طاقم طائرة شحن، ومدد قاض فيدرالي أرجنتيني الأمر، لمدة 72 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال وزير الأمن الأرجنتيني، أنيبال فرنانديز، إن أجهزة أجنبية حذرت بلاده من انتماء المحتجزين لـ«الحرس الثوري الإيراني»، مشيرا إلى أن التدقيق الأولي أثبت أن عدد أفراد الطاقم لم يكن مطابقا للمصرح به.

وأمس الأول، أوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة «بوينج 747»، مملوكة لشركة «ماهان إير»، الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة، في مطار «بوينس أيرس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وأمس الاثنين، اعتبرت «طهران»، أن قضية الطائرة جزء من عملية بروباجندا ضد البلاد.