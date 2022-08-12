وسائل إعلام: مضادات «حزب الله» تتصدى لطائرة إسرائيلية دون طيار

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن المضادات الأرضية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، تصدت لطائرة بدون طيار، في أجواء «ميدون» في البقاع الغربي، مشيرة إلى أن الطائرة مصدرها إسرائيل.

وأشارت وسائل ​الإعلام​ الإسرائيلية، إلى تعرض ​مسيرة​ أو أكثر لنيران مضادة، وأوضح مصدر مطلع، لصحيفة «لونج وور جورنال» الإسرائيلية،، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ​طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فوق ​لبنان​ لكنها لم تتضرر من النيران.