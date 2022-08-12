وسائل إعلام: مضادات «حزب الله» تتصدى لطائرة إسرائيلية دون طيار
وسائل إعلام إسرائيلية: تعرض مسيرة أو أكثر لنيران مضادة
كتب:
وكالات
01:27 ص | الجمعة 12 أغسطس 2022
طائرة مسيرة دون طيار - أرشيفية
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن المضادات الأرضية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، تصدت لطائرة بدون طيار، في أجواء «ميدون» في البقاع الغربي، مشيرة إلى أن الطائرة مصدرها إسرائيل.
فيديو متداول لتصدي مضادات أرضية لمسيرة في أجواء #ميدون بالبقاع الغربي#لبنان #يونيوز pic.twitter.com/Mgoe9DmBRz— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) August 11, 2022
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى تعرض مسيرة أو أكثر لنيران مضادة، وأوضح مصدر مطلع، لصحيفة «لونج وور جورنال» الإسرائيلية،، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فوق لبنان لكنها لم تتضرر من النيران.
فيديو لحظة إطلاق النار تجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي بلبنان. pic.twitter.com/SbmBt7fDFl— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 11, 2022