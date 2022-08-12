رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وسائل إعلام: مضادات «حزب الله» تتصدى لطائرة إسرائيلية دون طيار

وسائل ​إعلام​ إسرائيلية: تعرض ​مسيرة​ أو أكثر لنيران مضادة

كتب:

وكالات
01:27 ص | الجمعة 12 أغسطس 2022
طائرة مسيرة دون طيار - أرشيفية

طائرة مسيرة دون طيار - أرشيفية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن المضادات الأرضية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، تصدت لطائرة بدون طيار، في أجواء «ميدون» في البقاع الغربي، مشيرة إلى أن الطائرة مصدرها إسرائيل.

وأشارت وسائل ​الإعلام​ الإسرائيلية، إلى تعرض ​مسيرة​ أو أكثر لنيران مضادة، وأوضح مصدر مطلع، لصحيفة «لونج وور جورنال» الإسرائيلية،، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ​طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فوق ​لبنان​ لكنها لم تتضرر من النيران.

اقرأ المزيد:

بايدن: إيران تنقل أسلحة ذات أنظمة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني

سفير السعودية بلبنان يرد على «نصر الله»: «حزب الله» يهدد الأمن القومي العربي

الاحتلال يواصل استهدافه الفلسطينيين واللبنانيين.. ويستعد لـ«حزب الله»

رويترز: حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية في البرلمان اللبناني

مسؤول إسرائيلي: «حزب الله» سيستهدفنا بآلاف الصواريخ في أي حرب مقبلة
بقلم وكالات