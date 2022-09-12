إطلاق نار وسط ألمانيا يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر «صور»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء أمس الأحد، جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة «أوفنباخ أم ماين» الواقعة غرب ألمانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

القتيل يبلغ من العمر 48 عاما

وقالت الشرطة الألمانية، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي وتوقيت القاهرة، وسط المدينة، فيما لا يزال المشتبه به طليقا، مشيرة إلى بدء عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر.

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن القتيل يبلغ من العمر 48 عاما. ومساء أمس الأحد، طوقت عناصر الشرطة، حانة في وسط «أوفنباخ»، وأشارت الشرطة الألمانية، إلى أن خلفية إطلاق النار ما زالت غير واضحة على الإطلاق.

الشرطة الألمانية تحث المواطنين على تجنب المنطقة

وحثت الشرطة الألمانية، المواطنين، على تجنب المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية، ومساء الخميس الماضي، أصيب شخصان اثنان، «17 و20 عامًا» في هجوم طعن بسكين في مدينة «أنسباخ» الواقعة جنوب ألمانيا، قبل مقتل منفذ الهجوم «30 عاما» برصاص الشرطة.

وهاجم منفذ الطعن، عددا من المارة بسكين واحد على الأقل قرب «محطة أنسباخ»، بلدة في بافاريا، كما هاجم رجال الشرطة أثناء تدخلهم، فيما قالت الشرطة الألمانية، في ذلك الوقت، إنها تحقق بوجود سياق إرهابي محتمل للحادث، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأشارت الشرطة الألمانية، إلى أن تفتيش شقة الشاب، ومصادرة هاتفه المحمول يوم الجمعة الماضية.

وفي 5 يونيو الماضي، أطلقت الشرطة الألمانية، النار على رجل كان يحمل سكينا وسلاحا هدد بهما مارة وأفراد شرطة قلب مدينة «فوبرتال» غربي البلاد.