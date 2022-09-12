الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بفصول ثانوي الخدمات بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن مدرسة الشهيد محمود ناجي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بدأت في تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول ثانوي الخدمات على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، أنه تمت الموافقة الشهر الماضي على الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظة.

شروط التقديم لفصول الخدمات

وأكد «عقل»، بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول ثانوي خدمات أمس السبت ولمدة 15 يوما، بحد أدنى مجموعة 180 درجة، مشيرا إلى أن التقديم متاح للبنين والبنات على حد سواء، على مستوى كل الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع، علي أن يتم اختيار الأعلى مجموعا، وسيكون له الأولوية في الالتحاق بفصول الخدمات، مؤكدا أن نسبة الطلاب والطالبات المقبولين في هذه الفصول ستكون 25% من إجمالي الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2022 /2023.

وتابع بأن الهدف من فتح فصول خدمات لأول مره في تاريخ المحافظة هو تطوير المستوى التعليمي للطلاب، وتلبية احتياجاتهم، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

الأوراق المطلوبة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن الأوراق المطلوبة للتقديم بفصول الخدمات الثانوي تشمل صور مستندات من شهادة الحصول على الشهادة الإعدادية، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وطلب من ولي الأمر ببيانات نجله مع إقرار الالتزام بالقرار الوزاري.