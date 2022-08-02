قرارات جديدة لمحافظ جنوب سيناء: إعفاء غير القادرين من المصروفات

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظة، وتشكيل لجنة لتلك الفصول.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال التعليم، مؤكداً أن جميع الوديان والتجمعات البدوية أصبح بها مدارس للتعليم الأساسي.

وأضاف «فودة» أن الفصول الذكية التي جرى توزيعها على بعض الوديان والتجمعات البدوية، ساعدت في منع الطلاب من التسرب من التعليم.

فصول خدمات تلبي احتياجات أولياء الأمور

في نفس السياق، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن فصول الخدمات تلبي احتياجات أولياء الأمور، مشيراً إلى مراعاة صالح طلاب الشهادة الاعدادية من أبناء المحافظة، بمجموع درجات أقل من الحد الأدنى لقبول الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022 والراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة.

ووافق المحافظ علي فتح فصول خدمات طبقاً للقرار الوزاري رقم (357) لسنة 2018 بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة.

4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 سوف يشهد طفرة في المدارس على مستوي مدن المحافظة، حيث جرى الانتهاء من إنشاء 4 مدارس جديدة سوف تدخل الخدمة هذا العام.

وتابع إن هناك توسعات في عدد من المدارس، وجرى الانتهاء منها لتزيد أعداد الفصول، وقال إن مدارس المحافظة كثافتها لن تزيد عن 35 طالباً، بعد تشغيل المدارس الجديدة، وانتهاء التوسعات في مدارس أخرى.

إعفاء غير القادرين من المصروفات

ووافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علي إعفاء الطلبة والطالبات غير القادرين من أبناء جنوب سيناء، من المصروفات الدراسية، شريطة تقديم بحث اجتماعي من مديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وتكليف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتحديد غير القادرين بعد الفحص، من خلال قاعدة وزارة التضامن الاجتماعي الإلكترونية.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بأولياء الأمور القادرين بتسديد المصروفات الدراسية، حيث أنها جزء أساسي لانتظام الأنشطة والعملية التعليمية ومردودها عائد على الطلاب بالمدارس.