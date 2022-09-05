بدء تلقي طلبات الالتحاق بفصول ثانوي خدمات في جنوب سيناء السبت

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول ثانوي الخدمات الأسبوع المقبل.

وقال «عقل»، في تصريح خاص اليوم الاثنين، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق في شهر أغسطس الماضي على الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظة، وتشكيل لجنة لتلك الفصول.

15 يوما لتلقي الطلبات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في لالتحاق بفصول ثانوي خدمات بداية من الأسبوع المقبل ولمدة 15 يوما، بحد أدنى مجموع 180 درجة.

وأضاف أن الهدف من فتح هذه الفصول تطوير المستوى التعليمي للطلاب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء، من خلال توفير نوعيات مختلفة من التعليم تلبي احتياجاتهم، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (357) لسنة 2018.

الأوراق المطلوبة

وأوضح «عقل»، أن الأوراق المطلوبة للتقديم بفصول الخدمات الثانوي هي صور مستندات من شهادة الحصول على الشهادة الإعدادية، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وطلب من ولي ببيانات ابنه، مع إقرار الالتزام بالقرار الوزاري.

وتابع، بأنه فور الانتهاء من تقديم الطلبات ستقوم لجنة مشكلة بمراجعة وتنسيق الطلبات وترتبيها، حسب القرار الوزاري 357 لسنة 2018.