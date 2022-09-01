المنشآت السياحية: المطاعم حققت أرباحا جيدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، وبالتحديد خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، كان جيدا للغاية، لافتا إلى أن كفل المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا، حققت هامش ربح جيد خلال فصل الصيف الحالي.

إيرادات المطاعم خلال الصيف

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإيرادات التي حققتها المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الصيف الحالي أعلى من التي تم تحقيقها خلال ذات الفترة من العامين الماضيين، إلا أنها أقل من الذي جرى تحقيقه خلال صيف عام 2019.

مطاعم الساحل الشمالي

وأشار إلى أن متوسط نسب إشغال المطاعم السياحية بالساحل الشمالي خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، تراوحت ما بين 90 إلى 95%، مرجعا ذلك إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد توافد أعداد كبيرة من السياح العرب ولاسيما من الإماراتيين والسعوديين على زيارة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأوضح أن المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة، سجلت متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 إلى 85% خلال أشهر صيف عام 2022، مشيرا إلى أن غالبية المطاعم والمنشآت السياحية التي تملكها مصر، متواجدة بالقاهرة الكبرى.

وأشار «فتحي»، إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا، تجاوزت الـ1100 منشآة، موضحا أن مطاعم الأقصر وأسوان كانت الأقل إشغالا خلال الصيف الجاري، وذلك نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة من العام.

يشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية، تكبدت خسائر كبيرة خلال عام 2020، بسبب جائحة كورونا وظروف التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار آنذاك، للسماح للمطاعم باستقبال الرواد مع تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.