«مستثمرو السياحة»: 300 ألف زائر يستمتعون بشرم الشيخ صيفا.. إيطاليا في المقدمة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن إيطاليا جاءت على رأس قائمة الدول التي أرسلت سياح إلى مدينة شرم الشيخ خلال الموسم الصيفي الحالي، لافتًا إلى أن عدد السياح الإيطاليين الذين زاروا شرم الشيخ خلال شهور الصيف يتعدى الـ 300 ألف سائح.

وأوضح عاطف عبداللطيف في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة السياحة الوافدة من السوق الإيطالية عوضت بشكل جزئي توقف الحركة السياحية التي كانت تستقبلها شرم الشيخ من كل من أوكرانيا وروسيا خلال الصيف.

تركيا تسير رحلات لشرم الشيخ الشهر المقبل

وأضاف عاطف عبد اللطيف، أن هناك اتصالات تتم حاليًا بين شركات السياحة التركية والشركات والفنادق المصرية، وذلك لتسيير تركيا أفواجًا سياحية إلى مدن مصر ولاسيما شرم الشيخ بداية من الشهر المقبل، لافتا إلى أن الرحلات الوافدة من تركيا لن تحمل سياحًا أتراكا فحسب بل ستقل أيضًا سياح من روسيا.

وأشار إلى أن شركات السياحة الروسية بدأت خلال الشهر الجاري فى زيادة عدد رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، موضحًا أن عدد الرحلات الوافدة من المدن السياحية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ تبلغ حاليا نحو 28 رحلة فى الأسبوع، موضحًا أن القطاع السياحي المصري يسعى لزيادة عدد تلك الرحلات خلال الموسم السياحي الشتوي والذي يبدأ أول شهر أكتوبر المقبل.

الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي «مبشرة»

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي «مبشرة» إلا أنه لا يمكن حصرها حاليا بسبب المتغيرات الاقتصادية والصحية والسياسية العالمية والإقليمية والتي تتغير بين لحظة وأخرى.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار سيعقد اجتماع مع جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء يوم 17 سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمناقشة استعدادات القطاع السياحي بجنوب سيناء للموسم السياحي الشتوي للوقوف على استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر «قمة المناخ» في دورته الـ 27 والتي ستعقد بالمدينة نوفمبر المقبل.