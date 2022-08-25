«المنشآت السياحية»: بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المطاعم 30 سبتمبر

«المنشآت السياحية» تكشف مواعيد عمل المطاعم بالتوقيت الشتوي.. تبدأ 30 سبتمبر

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم ستبدأ في العمل وفقا للتوقيت الشتوي بداية من يوم الجمعة 30 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الشتاء ستكون من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 12 من صباح اليوم التالي مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية للدولة .

مواعيد عمل صالات الديسكو والملاهي الليلية

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل صالات الديسكو خلال الشتاء تكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي، فيما تكون مواعيد عمل مسارح المنوعات الليلية «الملاهي الليلية»، وفقا للتوقيت الشتوي من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي.

مواعيد العمل خلال فصل الصيف

وأشار «منصور»، إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية تعمل حاليا وفقا للتوقيت الصيفي، حيث تفتح أبوابها في الساعة الـ5 صباحا وتغلق في الساعة 1 من صباح اليوم التالي، موضحا أن خدمتىي الدليفري «توصيل الطلبات للمنازل والتيك أواي» بالمطاعم مستمرتان طوال اليوم.

وأوضح أن الطلب الذي تقدمت به غرفة المنشآت السياحية لوزارة السياحة والآثار في وقت سابق من العام الحالي بشأن مد فترة عمل المطاعم السياحية حتى الساعة 3 صباحا خلال الصيف، فضلا عن مد فترة عمل مسارح المنوعات الليلية حتى الساعة 6 صباحا، لم تتم الموافقة عليه.

يشار إلى أن القانون رقم 512 لسنة 2020، أوضح أن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية وفقا للتوقيت الصيفي تبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.