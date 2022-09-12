خطوات تحرير توكيل من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية.. تكلفته 60.70 جنيه

كشفت مصلحة الشهر العقاري، خطوات تحرير توكيل من المنزل لتسهيل الأمر على المواطنين بدلًا من التوجه للمصلحة الحكومية والانتظار لوقت طويل.

وأوضحت مصلحة الشهر العقاري، أن تحرير توكيل من المنزل يتم من خلال اتباع عدة خطوات يقوم بها المواطن من خلال استخدام حاسب آلي أو هاتف محمول، وتستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، خطوات تحرير توكيل من المنزل.

خطوات تحرير توكيل من المنزل

وأتاحت بوابة مصر الرقمية عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية من بينها تحرير توكيل من المنزل، ويمكن ذلك من خلال اتباع عدة إجراءات، كالتالي:

- فتح الموقع الرسمي الخاص بـ البوابة الرقمية لمصر.

- اختيار تبويب خدمات «التوثيق»، والضغط على تحرير توكيل عام رسمي.

- اختيار تبويب «ابدأ الخدمة»، ثم تسجيل البيانات الخاصة بك.

- الضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام»، بعد ذلك تظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا اضغط على مربع الاختيار «محامي»، ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على «إضافة».

- اختيار عنوان الديباجة وعرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه.

- اضغط على «التالي»، لتأتي بعد ذلك خطوة إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

- اختيار الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك.

- اضغط «التالي»، وعلى الفور سيعرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على «سدد الآن».

تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا

وأخيرا يجب على المواطن اختيار طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامه، إذ تبلغ تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا، وحال الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية تصبح تكلفة الخدمة 60.70 جنيه، وفور اتمام تلك الخطوة سيظهر كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو اطبعه واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك وهي الخطوة الأخيرة ضمن خطوات تحرير توكيل من المنزل.