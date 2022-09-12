عاجل.. نيوزيلندا ترفع قيود كورونا وتعلن العودة للحياة الطبيعية

أعلنت السلطات النيوزيلندية، رفع قيود فيروس كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية لأول مرة منذ بدء الجائحة، وفقا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، قبل قليل.

نيوزيلندا تسمح للمواطنين بالعودة

وفتحت نيوزيلندا حدودها بالكامل بعد إغلاقها بسبب الوباء، بالإضافة إلى الحدود البحرية للبلاد كالسفن السياحية واليخوت الترفيهية، كما سمحت للمواطنين المهاجرين خارج البلاد بالعودة إذا تم تطعيمهم، دون متطلبات الحجر الصحي.