أستاذ أوبئة: الموجة الجديدة من فيروس كورونا مضاعفاتها قليلة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع أن تكون الموجة المقبلة من فيروس كورونا مثل الموجة الحالية، أي ستكون واسعة الانتشار، ولكن وفياتها ومضاعفاتها قليلة، موضحًا أن الإشغال في مستشفيات العزل في الموجة الحالية كان 2%، وبالتالي فإنها أخف موجة من موجات كورونا السابقة، وبنسبة عالية ستكون الموجة المقبلة أخف من هذه الموجة.

وأضاف «عنان» خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «بنهاية العام قد يتم إنهاء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباءً عالميًا، وذلك عندما نتحدث علميًا، ولكن اقتصاديًا وسياسيًا، قد تستمر سنة إضافية».

غالبية إصابات متحور أوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي

وأشار «عنان» إلى أن متحور أوميكرون كان غالبية إصاباته في الجهاز التنفسي العلوي، وأنه في حال حدوث تحورات جديدة، فإن معظم الإصابات ستكون في الجهاز التنفسي العلوي أيضًا، لافتًا إلى أن حالات الإصابة في الجهاز التنفسي السفلي، تستدعي في أغلب الأحيان توصيل المريض بالأكسجين أو إجراء تنفسًا صناعيًا.

وأوضح «عنان»، أن معدلات وفيات كورونا ما زالت أعلى من نظيرتها في الإنفلونزا، معقبا: «منقدرش نقول إنها زي الإنفلونزا، ولكن هنبقى محتاجين كل موسم يبقى في لقاح من أجل مصابي الأمراض المناعية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية».

الفيروسات المتحورة أكثر انتشارًا وأقل قوة

وأكد «عنان» أن الفيروسات تتحور إلى الأكثر انتشارًا والأقل قوة، لأنها ذكية ترغب في البقاء، والتحور يكون الحل الوحيد أمامها للبقاء: «بعد متحور دلتا، كان كل تحور فرعي في كورونا أخف مما قبله ولكن أكثر انتشارًا، ونتمنى أن يستمر بنفس النمط»، مشيرًا إلى أن اللقاحات تحمي من الأعراض، أو دخول المستشفيات أو الوفيات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الحصول عليها لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية.