طرق أكثر أمانا.. اعرف إزاي تغير وصلات الغاز الطبيعي في شقتك

يرغب الكثيرون عادة في تغيير وتحديث ديكور شققهم أو وحداتهم السكنية، وقد يتطلب الأمر تغيير بعض الأجهزة الكهربائية بأخرى تعمل بالغاز، مثل سخانات المياه، الأمر الذي يتطلب أعمالا فنية كبيرة.

تكريبات أكثر أمانا

في هذا الشأن، تقول شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول العاملة في مجال خدمات الغاز الطبيعي، إن شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تقدم خدمة فك أو تركيب الأجهزة، مثل السخان أو البوتاجاز، وكذلك فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز، من خلالها، لضمان جودة الخدمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والأمان.

وأشارت الشركة إلى أن هناك عدد من الأشخاص يقومون بجلب أشخاص غير مختصين للقيام بهذا الأمر، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق وانفجارات داخل الوحدات السكنية، نظرا لعدم اختصاصية الآخرين في هذا المجال، وكذلك استخدام مواد ومواسير غير مطابقة للمواصفات العالمية والأمان والفنية.

متطلبات من العميل

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن عمل تحديثات في الوصلات وتغيير أماكنها، وإضافة وصلات وأجهزة جديدة وتعديل أماكن، من خلال عدة متطلبات من العميل يقوم بتقديمها إلى الشركة التي تتبع لها المنطقة سواء تاون جاس أو غاز مصر أو مودرن جاس وغيرها.

ونظرا لسعي الدولة في التحول والاتجاه نحو الرقمنة، أتاحت شركات الغاز الطبيعي التقديم لهذه الخدمة إلكترونيا (أون لاين)، ويجري الأمر عن طريق ملء الاستمارة، والتي تحتوي علي:

1- نوع الخدمة.

2- رقم المشترك الموجود بإيصال الغاز.

3- اسم المشترك.

4- المنطقة التابع لها والمحافظة.

5- رقم الموبايل.

6- نوع العقار (شقة - فيلا - محل تجاري)

7- البريد الإلكتروني.

8- إثبات الشخصية (رقم قومي، جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة عسكرية).

9- إرفاق رقم أو صورة إثبات الشخصية.

10- إرفاق صورة إيصال الغاز إن وجد.