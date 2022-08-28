قبل انتهاء المدة وفرض غرامة.. تعرف على طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري والمسؤولة عن فواتير وتسجيل قراءات العدادات الغاز الطبيعي، إنه سيتم الانتهاء من فترة دفع وتحصيل رسوم الغاز الطبيعي للمستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن تنتهي المدة نهاية الشهر الحالي لشهر أغسطس.

توفير العديد من الطرق

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنها تعمل على توفير العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي تتيح للمواطنين سهولة في دفع الفواتير وسرعة الفع، حيث أنها وفرت طرقا إلكترونية وطرقا يدوية وغيرها، حيث تسعى الشركة لزيادة الميكنة والتحول الرقمي في أعمالها وخدماتها.

وبدأت الشركة في تلقي قراءات الغاز الطبيعي منذ بداية الشهر الحالي وانتهت مدة التسجيل خلال يوم 20 أغسطس، كما تبدأ مهلة تسديد قيمة فاتورة الغاز من يوم 6 من كل شهر وحتى نهاية الشهر، وذلك لتجنب نسي دفع الفاتورة وفرض غرامة على المواطنين.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

وتتمثل طرق الدفع التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي في الآتي:

1- إمكانية دفع فاتورة الغاز الطبيعي من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- يمكن الدفع عبر مكاتب البريد المصري.

4- الدفع من خلال تطبيق موبايل جوميا.

5- الدفع من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- إمكانية الدفع عبر محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق «بيتروميتر»، وهو التطبيق الخاص بالشركة ويتم تحميلة من متجر التطبيقات.