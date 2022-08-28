عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ببيلا في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن الشركة المختصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ببيلا، أعلنت عن عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارًا من غد الاثنين.

التقديم بمقر شركة الغاز في حي المعمل

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان، أن الطلبات يتم تقديمها بمقر شركة الغاز بحي المعمل خلف مدرسة الزراعة بمدينة بيلا، من خلال مندوب الشركة السيد مبروك، ابتداءً من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، وتضمنت الأوراق المطلوبة عقد الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورتين بطاقة الرقم القومى سارية، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو تليفون، ورقم الغاز الخاص بالمنزل.

تحذير من دفع أي مصاريف للتعاقد

ومن جانبها، أكدت الشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة بيلا، أن التعاقد لتوصيل الغاز الطييعي للمواطنين يكون من خلال مقر التعاقد المذكور بمدينة بيلا، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحصيل لأي مبالغ من المنازل، محذرة من دفع أي مصاريف للتعاقد خاصة بأعمال الغاز الطبيعي التابعة للشركة لأي أشخاص منتحلي الصفة.