باكستان تلجأ إلى السدود لحماية محطات الطاقة من الفيضانات

بدأت السلطات الباكستانية عمليات بناء سدود حول محطات توليد الطاقة الكهربائية، لحمياتها من الفيضانات، حسب مسؤولين باكستانيين أشاروا إلى أن الخطة تتسهدف ضمان إمداد ملايين المواطنين للكهرباء، بعدما تضررت شبكة الكهرباء في المناطق المنكوبة بالفيضانات، وفق تقرير لشبكة «سويس إنفو» الإخبارية.

الفيضانات تؤثر على حياة 33 مليون شخص

وأثرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الشمال الجبلي على 33 مليون شخص وقتلت نحو 1400 شخص، وجرفت المنازل والطرق والسكك الحديدية والماشية والمحاصيل، في أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وألقى كل من الحكومة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باللوم على تغير المناخ في الطقس القاسي، الذي أدى إلى غمر ما يقرب من ثلث الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

6 مقاطعات إقليمية متضررة من الفيضانات

محطة الكهرباء في منطقة «دادو» بإقليم السند الجنوبي، إحدى أكثر المناطق تضررًا في البلاد، إضافة إلى 6 مقاطعات إقليمية.

وفي السياق ذاته، قال سيد مرتضى علي شاه مسؤول منطقة «دادو» بإقليم السند الجنوبي، إنَّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالفعل لإنقاذ الشبكة في حالة حدوث أي فيضانات.

جاء ذلك عقب أوامر من رئيس الوزراء شهباز شريف، حسبما أوردته الإذاعة الباكستانية الحكومية، لضمان عدم غمر محطة الطاقة التي تبلغ 500 كيلوفولت.

وبدأت وكالات الأمم المتحدة تقييم الاحتياجات وإعادة الإعمار في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بعد أن تلقت 391 ملم من الأمطار، أو ما يقرب من 190٪ وتعتبر النسبة أكثر من متوسط ​​30 عامًا، إذ تشهد باكستان الأمطار في شهري في يوليو وأغسطس.

وتلقت «السند» 466٪ من الأمطار أكثر من المتوسط ​​وكل مياه الفيضان تمر عبر دادو، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، وذلك بفضل موقعها.