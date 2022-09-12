1.5 مليون جنيه جنيه إيرادات فيلم «الدعوة عامة» منذ طرحه بدور السينما

حقق فيلم «الدعوة عامة» نحو 14 ألف جنيه، أمس الأحد، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ليصبح إجمالي الإيرادات مليون و543 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض.

ولفت محمد عبدالرحمن أنظار الجمهور والنقاد بدوره في فيلم الدعوة عامة، إذ حقق دور «معتز» الذي تغضب عليه والدته بسبب عدم سماع كلامها، فقررت فجاءة أن تدعو عليه قبل أن تذهب إلى العمرة، ووقع بعدها في مشكلات عدة.

أبطال فيلم «الدعوة عامة»

فيلم الدعوة عامة بطولة جماعية، يضم عدد من النجوم منهم محمد عبدالرحمن، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبواليزيد، وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج وائل فرج.

كوميديا فيلم «الدعوة عامة»

المخرج وائل فايز جمع بين أبطال الصف الأول، وحرص على إظهار الجانب الكوميدي من شخصية أسماء أبو اليزيد، وأحمد الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن، إذ أنَّ العمل يعتمد بشكل أساسي على الكوميديا.

تتوالى الأحداث في إطار الكوميديا والإثارة، وتجسّد أسماء أبو اليزيد دور رئيس عصابة مع الفنان أحمد الفيشاوي، إذ أنها تبتز عدد من المقربين لهم من أجل الحصول على الأموال.

الفيشاوي وفيلم الرهبة

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي، للمشاركة في عمل فني جديد، وهو فيلم يحمل اسم «الرهبة»، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم منهم نسرين أمين، ومحمود البزاوي، وسماء إبراهيم، وثراء جبيل، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.