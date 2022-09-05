26 ألف جنيه إيرادات فيلم الدعوة عامة خلال يوم واحد في دور العرض

تذيّل فيلم الدعوة عامة، بطولة محمد عبد الرحمن «توتة»، قائمة إيرادات أفلام موسم الصيف 2022، حيث جاء في المركز السادس والأخير من بين الأفلام المنافسة.

إجمالي إيرادات فيلم الدعوة عامة منذ طرحه

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم الدعوة عامة، في شباك التذاكر أمس الاثنين، موضحًا أنه حقق 26 ألف جنيه فقط، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها منذ طرحه في السينمات يوم 17 أغسطس الماضي إلى 1.4 مليون جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم الدعوة عامة

فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبدالرحمن، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبواليزيد، وسوسن بدر، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج، في أول تجربة سينمائية له.

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسد محمد عبدالرحمن «توتا»، شخصية معتز، الذي يتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت بسبب استهتاره ودعوة أمه التي غضبت منه.

تفاصيل إصابة محمد عبد الرحمن خلال كواليس الفيلم

وكان محمد عبد الرحمن أصيب بوعكة صحية شديدة خلال تصوير الفيلم، دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ليتبين فيما بعد، إصابته بضعف في عضلة القلب، ليُجري عملية قلب مفتوح، حيث قال في تصريحات لـ«الوطن» في أول ظهور له: «الحمد لله قلبي زي الفل، للأسف كنت مدخن شره، وهي من العادات الخاطئة التي كنت أقوم بها، وتوقفت عنها تمامًا».