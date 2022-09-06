فيلم «الدعوة عامة» يتذيل قائمة إيرادات أمس الاثنين بـ18 ألف جنيه

تذيل فيلم «الدعوة عامة» بطولة الفنان محمد عبد الرحمن، قائمة الإيرادات، في شباك التذاكر، أمس الاثنين، إذ جاء في المركز السادس والأخير من بين الأفلام المنافسة له.

6 أفلام تتنافس في موسم صيف 2022

ويتواجد في دور العرض حاليًا، 6 أفلام متنوعة، ما بين التاريخي والكوميدي وكذلك الرومانسي، وهم: «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» بطولة تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين عبد العزيز، وأخيرًا «الدعوة عامة».

الدعوة عامة يواصل التراجع في شباك التذاكر

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم الدعوة عامة، أمس الاثنين، موضحًا أنه حقق 18 ألف جنيه فقط، إذ شهدت إيرادات الفيلم تراجعًا كبيرًا، بعدما حقق يوم الأحد الماضي 26 ألف جنيه.

وأشار الموزع السينمائي، إلى أن إجمالي إيرادات فيلم الدعوة عامة، منذ طرحه في السينمات يوم 17 أغسطس الماضي، بلغ نحو 1.4 مليون جنيه فقط.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم الدعوة عامة

فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبدالرحمن، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبواليزيد، وسوسن بدر، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج، في أول تجربة سينمائية له.

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسد محمد عبدالرحمن «توتا»، شخصية معتز، الذي يتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت بسبب استهتاره ودعوة أمه التي غضبت منه.