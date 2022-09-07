18 ألف جنيه إيرادات فيلم «الدعوة عامة» في يوم واحد بشباك التذاكر

حقق فيلم الدعوة عامة، في شباك تذاكر السينما في يوم واحد، أمس الثلاثاء، إيرادات تقدر بنحو 18 ألفًا و954 جنيهًا، ليبلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ عرضه في السينما يوم 17 أغسطس من الشهر الماضي مليون و452 ألفًا و519 جنيهًا.

ويتذيل فيلم الدعوة بذلك قائمة الإيرادات، بعكس فيلم تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي يأتي في المركز الأول، إذ حقق إيرادات أمس تقدر بـ241 ألفًا و243 جنيهًا، ليبلغ إجمالي إيراداته 24 مليونًا و527 ألفًا و623 جنيهًا.

فيلم الدعوة عامة كوميدي مليء بالإثارة

فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج في أول تجربة سينمائية له.

بطولة محمد عبدالرحمن وأحمد الفيشاوي

وفي تصريحات لـ«الوطن» ردًا على سؤال بشأن إذا كان يشعر بالمسئولية في فيلم الدعوة عامة باعتباره الفنان الوحيد بالفيلم مصنف كوميديان، قال محمد عبدالرحمن، إنه حتى لو كان الأمر كذلك، فإنه يعد بمثابة مسئولية كبيرة وقعت على عاتقه، وفي كل الأحوال يشعر بالسعادة إزاء ردود الأفعال التي يستقبلها من الجمهور بعد مشاهدة الفيلم.

وكان محمد عبدالرحمن، قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية قلب مفتوح، الأمر الذي جعله لعرضة لكثير من الشائعات، وتأكّيده أنَّه أصبح في حالة جيدة ويلتزم بتعليمات الأطباء.