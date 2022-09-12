«التعليم العالي»: غدًا بدء تنسيق «تقليل الاغتراب» لطلاب المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، اعتبارا من الغد إلى السبت المقبل، على أن تكون في حدود نسبة الـ10% المُقررة وفقًا للطاقة الاستيعابية.

تنسيق تقليل الاغتراب 2022

وأوضحت الوزارة أن تنسيق تقليل الاغتراب يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات والمُتضمنة ما يلي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.