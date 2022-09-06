موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، بعد أن استمر فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة لمدة 5 أيام في معامل التنسيق الإلكتروني المخصصة لهم بالجامعات.

تفاصيل فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، لافتة إلى أنّ القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري على كليات التربية والتمريض بمختلف فروعها.

موقف الكليات التى تخضع للقبول الإقليمى

كما حددت وزارة التعليم العالي، موقف الكليات التي تخضع للقبول الإقليمي من التحويلات، موضحة أنّه يتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع الجامعة في نطاقها، لافته إلى أنّها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتجية.

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم ترشيح الطالب له عقب إعلانها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي.

نسبة قبول التحويلات

وأشارت إلى أنّ النسبة المقررة للتحويلات هي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بقواعد التقديم للكليات عقب إعلان نتيجة التنسيق، موضحة أنّه جار الاستعداد للدراسة التي تبدأ أول أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.