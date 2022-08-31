موعد غلق باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022 للمرحلتين الأولى والثانية

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، باب تسجيل الرغبات لمرحلة تقليل الاغتراب 2022 للطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات الحكومية وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لم يتم تحديدها، موضحاً أن المرحلة تستغرق وقت كبير من العمل نظراً لتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقاً للنسب المحددة من قبل الأعلى للجامعات والمحددة بنسبة 10% من إجمالي طلاب المرحلة.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، أنه سيتم غلق باب تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب 2022، اليوم الساعة السابعة مساء، وأنه فور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب سيتم الكشف عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق.