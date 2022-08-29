تنسيق الجامعات 2022.. شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط تقليل الاغتراب للتحويل المناظر وغير المناظر، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2022، إذ يواصل الطلاب تنفيذ تحويلات تقليل الاغتراب لليوم الثالث على التوالي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أنَّ أعمال تقليل الاغتراب سوف تنتهي يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الحالي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل معامل التنسيق.

شروط تقليل الاغتراب للتحويل المناظر وغير المناظر

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط تقليل الاغتراب للتحويل المناظر وغير المناظر بين الكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2022، في حدود النسبة المقررة 10%، منوهة إلى أنَّ أعمال التنسيق سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير العمل داخل معامل التنسيق.

شروط تقليل الاغتراب.. تحديد إعلان النتيجة خلال ساعات

ومن جهته، أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنّ أعمال تقليل الاغتراب 2022 مستمرة لليوم الثالث على التوالي دون حدوث أي مشكلات، مشيرًا إلى أنَّ موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية سيتم تحديده، خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنَّه سيتمّ الكشف عن النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل.

شروط تقليل الاغتراب.. تحويلات بضوابط

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ شروط تقليل الاغتراب لها قواعد وضوابط معينة، لافتًا إلى أنَّ عملية التحويلات تتمّ وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أنَّ تنسيق الجامعات 2022 يسير بشكل منضبط دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير أعمال التنسيق داخل معامل التنسيق.

شروط تقليل الاغتراب 2022، جاءت كالتالي:

1- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

2- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

3- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

4- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

8- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما عن شروط التحويل بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، فيُسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه إلى تلك الأماكن، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية.