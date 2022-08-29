موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. تعرف على التفاصيل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن اللجنة العليا للتنسيق لم تجتمع حتى الآن لتحدد موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، وفحص الطلبات المقدمة من الطلاب لتقليل الاغتراب أو التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة.

وقال «عطا»، إن الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، هو آخر موعد لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2022.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و المشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي تفاصيل بشأن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 حتى الآن، وأن المرحلة تستغرق وقت من العمل بخلاف المراحل الأخرى، لأنه يجري العمل بعد إغلاق موقع التنسيق، على توزيع الطلاب للكليات المختلفة وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التربية والتعليم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سينطلق مباشرة عقب الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2022.