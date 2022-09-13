«جميلة الجميلات» تجذب السائحين بمتحف الغردقة.. وإقبال كبير على التصوير معها

داخل جناح العرض المتحفي بمتحف الغردقة، يقف تمثال الملكة ميريت آمون المُلقبة بـ«جميلة الجميلات» وسط الزوار من السائحين المصريين والأجانب، الذين وقفوا أمامه لالتقاط الصور للتمثال الأصلي الأكثر جمالا في المتحف من بين 2000 قطعة أثرية أخرى، لابنة الملك رمسيس من الأسرة الـ19، التي لقب تمثالها بـ«التمثال الأبيض»، إذ صُنع من الحجر الجيري.

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إقبال كبير على متحف الغردقة

حمادة إمام، مدير متحف الغردقة، قال إنّ المتحف مُقام على مساحة 10 آلاف متر، خصص منها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية الأصلية من العصور القديمة، وبينها أجمل تمثال أثري للملكة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس المُلقبة بـ«الجميلة».

«جميلة الجميلات» تجذب السائحين

يشهد المتحف توافد عدد كبير من السائحين المصريين والأجانب، لمشاهدة صالة العرض المتحفي، فرغم أنّ المتحف يضم أكثر من قطعة، إلا أنّ تمثال الملكة ميريت آمون جذب السائحين الذين أبدوا إعجابهم به، بحسب تصريحات مدير المتحف لـ«الوطن»، والذي قال إنّ التمثال يحظى بنسب زيارات كبيرة لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبه.

محفوظ: متحف الغردقة أول شراكة مع القطاع الخاص

خالد محفوظ، الشريك الخاص بمتحف الغردقة، قال إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح المتحف في مارس 2020، وتكلّف 160 مليون جنيه، في أول شراكة مع القطاع الخاص، حيث كانت نسبة مساهمة الطرفين 50% لكل منهما.

وضعت شركات السياحة متحف الغردقة ضمن البرنامج الأساسي لرحلات السائحين، بحسب تصريحات محفوظ لـ«الوطن»، الذي أوضح أنّ المتحف يشهد نسب إقبال كبيرة من السائحين، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية بمدينة الغردقة.