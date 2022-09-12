إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخزن في الزقازيق

شب حريق هائل مساء أمس في مخزن ببرج الأطباء بدائرة قسم أول الزقازيق في محافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى تحرير محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة المكان وتحديد سبب الحريق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بمخزن بالطابق الأول ببرج الأطباء في الزقازيق.

سيارات الإطفاء تسيطر على الحريق

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصاعد ألسنة النيران من داخل المخزن، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن»، أن الحريق تسبب في إصابة 6 أشخاص باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج اللازم من أثر الاختناق الذي تعرضوا له.

وانتقلت مباحث قسم أول الزقازيق إلى مكان الحريق، وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن، وجرى انتداب قسم الأدلة الجنائية للفحص، وعمل تقرير حول أسباب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.