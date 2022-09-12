«الرقابة الصحية»: المستشفيات الخضراء ستحمي البيئة من مخلفات خطيرة (فيديو)

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ التغيرات المناخية لها تأثير كبير على النظام الصحي، الذي بدأ يتعامل بجدية مع التغيرات المناخية، خاصة وأنّ ما يحدث من تغيرات مناخية على كوكب الأرض، يؤثر على صحة الإنسان، موضحا أنّ ارتفاع درجات الحرارة يرفع نسبة الأمراض المعدية، خاصة مع الزيادة السكانية، فضلا عن ظهور أمراض اختفت منذ فترة، وتنتقل عن طريق بعض الحشرات.

المستشفيات الخضراء والطاقة النظيفة

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، خلال حديثه مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المًُذاع على شاشة «dmc»، أنّ المعايير التي وضعت لـ المستشفيات الخضراء، بمثابة بداية للتحول إلى المصادر النظيفة من الطاقة المتجددة، والتي قد تكون طاقة شمسية ونظيفة، كما يتم تقليل المازوت وترشيد استخدام الكهرباء بالمستشفيات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ المستشفيات الخضراء تحاول تطبيق المعايير التي تقلل تلوث البيئة وتحقق الاستدامة من جوانب عدّة، عديدة جدا، مثل المبنى، واستخدام الطاقة والمواد البترولية التي تؤدي للاحتراق، الذي يتسبب في ظهور الانبعاثات الكربونية.

الانبعاثات الكربونية ظهرت بسبب التلوث

وأكما إسماعيل، أنّ المستشفيات العادية تمثل خطرا على البيئة نظرا لما يخرج منها من آلاف الأنواع من المواد الكيماوية والبيولوجية، وهو أمر خطر جدا على البيئة، فهذه الملوثات تؤثر بشكل كبير على الرئة وعلى القلب، لأن تلوث الهواء والتدخين عبارة عن غازات وكربون مختزن بالطقس، وهذا الأمر يضر الجسم مع التنفس، لافتا إلى أنّ الانبعاثات الكربونية ظهرت بسبب التلوث، والرصاص الذي يصدر من الصناعات المختلفة.