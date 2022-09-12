التعليم العالي: مستعدون لتقديم تيسيرات للطلاب السعوديين بالجامعات المصرية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي بين مصر والسعودية، بحضور الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور أحمد الفريح، المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

«عاشور» يشيد بالعلاقات الأخوية بين مصر والسعودية

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التى تواجههم.

فروع جامعة الملك سلمان الدولية

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور، منظومة التعليم الجامعي في مصر، التي تتنوع بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، لافتًا إلى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدًا أنّ إنشاء الجامعة في مصر يعد نقلة نوعية في مجالات التعاون بين مصر والسعودية؛ لمساهمتها في توطيد العلاقات بين الجانبين، كما أوضح أنّ الجامعة تتميز بكثرة الإقبال عليها من الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد عاشور، أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجانبين المصري والسعودي؛ للوصول لرؤى مستقبلية مشتركة؛ بهدف حل المشكلات البحثية بالمنطقة.

ناقش الجانبان استعدادات إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، والتي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر 2022، بحضور وزيري التعليم العالي المصري والسعودي.

كما ناقش الجانبان، آخر تطورات مشروع تدشين كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، بهدف بناء جسور التواصل في مجال البحث العلمي، فضلًا عن تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالدراسات الإسلامية بين جامعتي القاهرة والإمام محمد بن سعود الإسلامية، بما يعكس رغبة البلدين الشقيقين في إبراز وتعزيز دورهما الرائد في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مبادئها.

من جانبه، أشاد السفير السعودي بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون فى المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.

وفي ختام اللقاء، نقل السفير السعودي للوزير، شكر وتقدير الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية على دعم الوزارة المتواصل من خلال قطاع الشؤون الثقافية والبعثات - الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في تذليل العقبات كافة، وتيسير دراستهم بمصر.