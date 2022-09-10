وزير التعليم العالي بموقع جامعة المنيا الأهلية: تحقق دور الدولة في التنمية

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انعقاد مجلس جامعة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، والدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ضمن زيارته التفقدية للمشروعات الإنشائية الجارية بجامعة المنيا الأهلية.

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تلعب دورا كبيرا في خدمة القطاع الصحي

وقال وزير التعليم العالي، إن دور جامعة المنيا وإنجازاتها تصب في خدمة المجتمع، مثمنًا دور الجامعات الحكومية في دعم باقي المؤسسات التعليمية وخدمة المجتمع، لتحقيق دور الدولة في خدمة التنمية المستدامة، مؤكدًا الدور الكبير الذي تلعبه المستشفيات الجامعية لخدمة القطاع الصحي، وكذا المراكز الاستشارية.

وأضاف عاشور: الجامعات الأهلية انبثقت من الجامعات الحكومية، وهي من محاور الوزارة التي تبنتها في التعليم بتنوع المؤسسات التعليمية، والجامعات الأهلية والحكومية تعمل في منظومة متكاملة.

واستعرض آليات عمل الجامعة الأهلية وما تتميز به من فكر جديد مختلف، وهيكلها الإداري في العمل، والذي سيضم رئيس الجامعة ونوابه، وعمداء للقطاع الصحي والتكنولوجي، والقطاع الهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى نواب تلك الجامعات والذين يتولون مهامهم في شئون التعليم والطلاب، وقطاع الابتكار وربط الصناعة والتوظيف، والقطاع الثالث والذي سيتولى نائبه مهامه في التعاون الدولي وتجديد الشراكات بين الجامعات والشهادات الدولية والتدريب الكافي للطلاب للعمل على المستوى الدولي.

محافظ المنيا: الجامعة ستكمل دورها في إعداد أجيال قادرة على اقتحام سوق العمل

ومن جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة شهدت العديد من المشروعات على مستوى المستشفيات الجامعية، منوها بأن الجامعة ستكمل دورها لتحقيق ريادتها العلمية لإعداد أجيال متميزة وقادرة على اقتحام سوق العمل.

وتابع: الجامعة واحدة من أهم مؤسسات المجتمع، وشريك أساسي للتنمية بكافة القطاعات الخدمية، إضافة لكونها وسيلة للتنمية والتطوير والتوعية في المحافظة من خلال الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية.

فرحات: جامعة المنيا الأهلية ستقدم تخصصات متنوعة تواكب وظائف المستقبل

وفي سياق متصل، استعرض القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، الإنجازات التي تمت بالمشروعات الإنشائية بالجامعة، وكذا بجامعة المنيا الأهلية، مؤكدا أنها نتيجة لتوجيهات ودعم لا يتوقف من القيادة السياسية للدولة، حتى أصبح الحلم واقعًا بإنشاء الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، الذي حقق وسيحقق أمل الكثير من الآباء والأمهات والطلاب الراغبين في تعليم ذي كفاءة عالية.

وأكمل: جامعة المنيا الأهلية ستقدم خدماتها لطلابها الملتحقين بها في تخصصات متنوعة تُواكب سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال برامجها التعليمية المتميزة بالقطاع الطبي، والهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية، وسوف تستقبل الجامعة هذا العام الطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة لبدء الدراسة بها، ثم تباعًا تبدأ الدراسة في جميع التخصصات في الأعوام المقبلة.

كما طمأن «فرحات»، الوزير بشأن استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، وانتهائها من الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وأعمال الصيانة للقاعات والمعامل والمدرجات وكذلك المدن الجامعية، بالإضافة إلى وضع خطة مكثفة للأنشطة الطلابية.