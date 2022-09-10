وزير التعليم العالي يتفقد مبنى «دار العلوم» الجديد بجامعة المنيا

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة؛ مستجدات العمل ومؤشرات الإنجاز داخل الجامعة، ومنها مبنى دار العلوم المصمم بطراز معماري مميز يتناسب مع عراقة الكلية ومسماها، حيث جرى الانتهاء من تنفيذه بنسبة 97%؛ ليكون جاهزًا لاستقبال أكثر من 10 آلف طالب بداية من العام الدراسي 2022-2023.

مبنى دار العلوم يشمل 12 فصلا بسعة 200 طالب

شملت الزيارة تفقد الأجنحة الإدارية والأكاديمية لمبنى كلية دار العلوم الجديد، بما يشمله من 12 فصلا تعليميا بسعة 200 طالب و8 معامل حاسب آلي و4 معامل صوتيات و7 مدرجات بسعة 1000 طالب، وقاعات للمناقشات والمكاتب لقيادات الكلية والإدارية.

إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية تنفيذا لخطة التحول الرقمي

كما تابع وزير التعليم العالي، جاهزية مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي جرى إنشاؤه وفق خطة الجامعة المتكاملة للتطوير نحو التحول الرقمي وتحقيق الشفافية وتقييم مخرجات العملية التعليمية، والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية كبديل للاختبارات الورقية التقليدية.

واستعرض الدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة المنيا، القدرة الاستيعابية المستهدفة التي تميز بها المركز والتي تصل لما يزيد عن 3600 جهاز حاسب آلي بعد تنفيذ أسبقيته الثانية؛ لأداء الاختبارات الإلكترونية لجميع طلاب الجامعة.

وأضاف مكرم، أن الجامعة نجحت في أداء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي هذا العام، بكامل أعداد الطلاب بالأسبقية الأولى بالجامعات للاختبارات الإلكترونية، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، بسعة 1080 جهاز حاسب آلي وأعداد القاعات التي تستوعب باقي الاسبقيات، حتى تصل إلى العدد المستهدف في الفترة المقبلة لأداء جميع طلاب الجامعة اختباراتهم الإلكترونية.

وشملت الجولة التفقدية، زيارة لمستشفى المنيا الجامعي «ثلاثي الأجنحة»، وملحق العمليات الخاص بها، ثم جامعة المنيا الأهلية.