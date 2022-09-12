وزير الصحة يتوجه إلى الفيوم لمتابعة سير العمل في المنشآت الطبية

توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى محافظة الفيوم، صباح اليوم، لتفقد عدد من المنشآت الصحية في المحافظة، حسب تصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أشار فيها إلى أن «الجولة تأتي ضمن سلسة من الزيارات الميدانية لتفقد المنشآت الصحية في جميع المحافظات، للوقوف على سير العمل، ومتابعة معدلات الإنجاز في المنشآت المدرجة ضمن مشروعات الإنشاء والتطوير، فضلا عن التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى».

وأوضح عبدالغفار، «من المقرر ان تبدا الجولة بتفقد مستشفى الفيوم العام الجديد، على أن يعقبها تفقد عدد آخر من المنشآت الطبية في المحافظة».