وزير الصحة: الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية يحقق أعلى مستوى من الرعاية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددا من ورش العمل الختامية للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد تنفيذ 3 ورش عمل هي: «برنامج تدريب المدربين (T2T)، وبرنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية، وبرنامج القيادة في الطب»، موضحًا أن الوزير تفقد قاعات التدريب وحرص على حضور عدد من المحاضرات واستمع للمحاضرين من جامعه هارفارد.

تحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية

أضاف أن وزير الصحة أكد أن الاستثمار في مقدمي الخدمةِ الطبية يعد أحد أهم الركائز لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية، والذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على الحضور تحقيق أقصى استفادة من هذه الورش التدريبية، والتي تساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية،وتعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة

أشار إلى أن الوزير وجه بإجراء استطلاع رأي للمتدربين لبيان مدى رضائهم واستفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة، كما أكد استمرار تقديم مختلف البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية سواء داخل أو خارج مصر وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية العريقة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأثنى الوزير على التنظيم ووجه الشكر لفريق العمل بكلية الطب بجامعة هارفارد، كما وجه الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتخصصات الطبية.

رافق وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام حسني، مستشار الوزير للتميز الإكلينيكي وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عبدالسلام شلبي، الأمين المساعد اللجنة العليا للتخصصات الطبية.