قبل انتهاء فصل الصيف.. «الصرف الصحي» تستعد لمواجهة غرق الإسكندرية

اتخذت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عدة إجراءات استباقية لمواجهة خطر غرق المحافظة في مياه الأمطار خلال موسم الشتاء المقبل، من خلال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات، وتنفيذ تجارب محاكاة لتصريف المياه.

وقبل انتهاء فصل الصيف 2022 في الإسكندرية، يعمل مسؤولي الصرف الصحي على تجنب غرق الإسكندرية في مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، وعدم تكرار ما حدث خلال أولى نوات شتاء العام الماضي، والذي اعتبرته الشركة والمحافظة أنه نتاج الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية آنذاك، وبلغت 24 مليون متر مكعب من المياه خلال 4 أيام، وكانت هذه الكمية أكبر من قدرات الاستيعاب وقتها.

إجراءات الصرف الصحي لتجنب غرق الإسكندرية

اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أكد أن الشركة تستوعب وتتعامل مع الصرف الصحي بالمحافظة بشكل مخطط ومرحلي، وتضع في الاعتبار الزيادات السكانية الكثيفة والنمو العشوائي غير المخطط، ولا تواجه أي مشاكل أو ضغوطات على المحطات خلال السنة.

أسباب غرق الإسكندرية في الأمطار

وأرجع رئيس الشركة غرق الإسكندرية في مياه الأمطار خلال السنوات الماضية إلى أن الشبكات لم تُصمم لاستيعاب كميات أمطار كثيفة، لذا تواجه بعض المناطق صعوبة في تصريف المياه خلال أيام الشتاء، ما ينتج عنها ظهور مياه غير مستوعبة بالشبكة في بعض الشوارع.

مواجهة غرق الإسكندرية يبدأ قبل انتهاء فصل الصيف

واتجهت الشركة لمواجهة غرق الإسكندرية وتجنب العوامل المسببة لذلك بإجراء عمليات تطهير قبل انتهاء فصل الصيف، إضافة إلى ما تجريه أثناء موسم الشتاء بتحديد النقاط الساخنة، والعمل على حلها فنياً بمشروعات عاجلة.

تطهير شبكات الصرف في الإسكندرية

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم العمل على تطهير ما يزيد عن 130 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، و86 مصبا على الكورنيش، فضلا عن تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه.

رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات

وأشار «نافع» إلى رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة، فضلا عن التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية لتنفيذ أعمال محاكاة لتصريف مياه الأمطار، واختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق.

وأكد، متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبوء بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، بخلاف عمل غرفه عمليات خاصة بالشركة بالخط الساخن «175»، ومقرها الديوان الديوان العام، وتعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فوراً.