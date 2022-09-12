اصطدام سيارة ملاكي بـ«مقطورة» على طريق رفح.. ونقل السائق للعلاج

اصطدمت سيارة ملاكي بمقطورة تحمل مواد بناء في طريقها لمدينة رفح الجديدة بالشارع الدولي العام بين الشيخ زويد ورفح قبالة حي الكوثر، مما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي للسيارة الملاكي، وتعرض سائقها لإصابات طفيفة بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

وقال مصدر بمستشفى الشيخ زويد المركزي، إن الشخص المصاب وصل الى قسم الطواريء والاستقبال بمستشفى الشيخ زويد المركزي؛ مصابا بجروح طفيفة نتيجة إصابته في حادث سير.

المصاب خرج من مستشفى الشيخ زويد وحالته مستقرة

وأضاف المصدر الطبي، أنه جرى توقيع الكشف الأولي علي المصاب، وتبين أنه لا يشكو من أي أعراض جسيمة، إلا بعض الجروح الطفيفة وخرج من المستشفى بعد استقرار حالته.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى مقطورة، تحمل مواد بناء في طريقها إلى مدينة رفح الجديدة، وجرى معاينة موقع الحادث وكتابة المحضر الرسمي، ومعرفة المتسبب في الحادثة بعد سؤال شهود العيان من حضور الواقعة.

سيارة ملاكي تصدم طفلة بشارع الشيخ زويد العام

وكانت سيارة ملاكي، صدمت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في المكان نفسه بوسط الشيخ زويد منذ نحو أسبوع، وجرى تحويلها من مستشفى الشيخ زويد إلى العريش العام، لعمل الأشعة المطلوبة ووضعها تحت الملاحظة الطبية بقسم العناية المركزة بمستشفى العريش.

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أن حالة الفتاة تحسنت تمامًا، بعد خضوعها للعلاج المكثف بالمستشفى.