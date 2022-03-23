«رفح الجديدة».. صرح سكني عملاق على أرض شمال سيناء

تعتبر مدينة «رفح الجديدة» من أول وأكبر المدن العملاقة، التي يجري تشييدها على أرض شمال سيناء، حيث تحتل موقعاً متميزاً، حرصت فيه الدولة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لأهالي التجمع السكني الجديد، من خلال مجلس مدينة رفح، الذي سيكون في طليعة الجهات الخدمية المنقولة إلى المدينة الجديدة، قبل أن يستلم الأهالي الشقق السكنية، حتى يتمكن من مباشرة عمله في خدمة المواطنين، وتحقيق كافة مطالبهم، ودعم الخدمات والمرافق اللازمة لهم، من مياه وكهرباء وطرق ومدارس ووحدات صحية وغيرها.

الموقع الجغرافي لمدينة رفح الجديدة

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية «الوفاق»، غرب مدينة رفح الحالية، وعلى بعد حوالي 7 كيلومترات من الحدود الدولية مع قطاع غزة، وما يقرب من 10 كيلومترات من وسط مدينة الشيخ زويد، وتفصلها مسافة 45 كيلومتراً عن مدينة العريش، فيما تبعد قرابة 5 كيلومترات عن شاطئ بحر رفح، ومنطقة المزارع بساحل المدينة.

المساحة الفعلية لمدينة رفح الجديدة

وأضاف المحافظ أن رفح الجديدة تُقام على مساحة حوالي 2 مليون متر مربع، بطول 1.5 كيلومتر وعرض 1.4 كيلومتر، وتحتوي على 626 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من دور أرضي و3 طوابق علوية، بإجمالي 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي مكون من دور واحد، على مساحة 200 مترمربع لكل بيت، منها 140 متراً للمباني، و60 متراً فضاء، علاوة على منطقة خدمات مركزية.

أحقية التسكين في المدينة الجديدة لأهالي رفح

وأكد محافظ شمال سيناء، في بيان سابق قبل يومين، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 84 عمارة سكنية فى مدينة رفح الجديدة، ضمن المرحلة الأولى، تمهيداً لتسليمها إلى المواطنين من أهالى رفح، وذلك بناء على ضوابط الإسكان الاجتماعي، موضحاً أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين في تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالي رفح المقيمين في تجمعات داخل المحافظة، وذلك بحسب التعليمات السياسية بأحقية أهالي رفح بالسكن والإقامة بها أولاً.

افتتاح 84 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى

وأعلن قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان له، أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها، تضم 84 عمارة سكنية، بإجمالي 1344 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مجاورة سكنية تضم 200 بيت بدوي، ومنطقة خدمات مركزية، وأخرى فرعية، عبارة عن مستشفى ومسجد ودار مناسبات ونقطة شرطة ومطافي وبريد وسنترال ومخبز ومحطة أتوبيسات مركزية وسوق تجاري ومجمع مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية وحضانات ورياض أطفال.

كما كشف محافظ شمال سيناء، في مقابلة مع راديو شمال سيناء، الأسبوع الماضي، ضمن البرنامج الأسبوعي «اسأل المحافظ»، عن أن عام 2022 سوف يشهد عدة افتتاحات جديدة في شمال سيناء، خلال احتفالات أعياد سيناء في 25 أبريل المقبل، وبمناسبة أعياد أكتوبر، منها افتتاح مدينة رفح الجديدة، وعدد من المحاور والطرق، إضافة إلى عودة أهالي عدد من القرى إلى بيوتهم ومزارعهم في رفح والشيخ زويد.