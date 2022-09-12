الأرصاد: تقلبات جوية تؤثر على درجات الحرارة ليلًا ونهارًا.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد وعلى مدار أيام الأسبوع، موضحة أنّ اليوم نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وخاصة خلال النهار، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة التي ستزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم دينا شرف، أن الأجواء في فترات النهار تشهد زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وسنشعر بالأجواء الحارة الرطبة على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وستظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة بسبب نشاط للرياح وسنشعر بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، كما أن المناطق الجنوبية ستكون الأجواء عليها مائلة للحرارة.