«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في الحرارة اليوم.. وأجواء الخريف تبدأ الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، كما تستمر ارتفاعات درجات الحرارة غدا الإثنين، ومع يوم الثلاثاء والأربعاء، تبدأ في الانخفاض، لنشعر بأجواء خريفية نهارا وليلا.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ارتفاع نسب الرطوبة يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، والأجواء في فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري».

أجواء شديدة الحرارة جنوب البلاد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء تكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، مثل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ونبدأ الشعور بالتحسن في الأحوال الجوية، خاصة في ظل وجود نشاط للرياح يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة».

أجواء معتدلة ليلا

وأشارت إلى أنّ الأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، كما يستمر تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تنخفض الرؤية الأفقية، وبالتالي فإنّ قائدي المركبات والمسافرين عبر هذه الطرق، عليهم القيادة بهدوء تام واتباع تعليمات المرور، لافتةً إلى أنّ الفترات المقبلة ستشهد زيادة كثافة الشبورة المائية وستؤدي إلى المزيد من انخفاض الرؤية الأفقية.