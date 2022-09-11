هيئة الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. ومستوى الرؤية الأفقية 6000 متر

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الأحد، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها السواحل الشمالية، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

طقس اليوم حار رطب

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وأوضحت أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 36 درجة مئوية، جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

أبرز الظواهر الجوية

وأشارت إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع سريعا.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لدرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فتسجل 24 درجة مئوية، ومستوى الرؤية الأفقية 6000 متر.