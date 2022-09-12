«الأرصاد» عن حالة الطقس: شبورة مائية.. ومستوى الرؤية الأفقية 6000 متر

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها السواحل الشمالية، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

أبرز الظواهر الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسرعان ما تنقشع سريعا.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى الآن 25 درجة مئوية، ومستوى الرؤية الأفقية 6000 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 12 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 33 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 34 22

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 34 27

كاترين 33 20

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

طابا 33 25

نويبع 37 26

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 26.