تردد قناة أون تايم سبورت 3.. شاهد المباريات المختلفة مجانا

أعلنت مجموعة قنوات ON، تردد قناة أون تايم سبورت 3، حيث يتابعها العديد من الأشخاص المهتمين بالرياضات المختلفة في مصر وخارجها.

وازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن تردد قناة أون تايم سبورت 3، وهو ما جعل «ON»، تنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التردد الجديد لمجموعة قنواتها، حيث تذيع القناة الرياضات المختلفة من السلة واليد والطائرة والألعاب الفردية.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تردد قناة أون تايم سبورت، وفقًا لما نشرته القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 عبر القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد القنوات الرياضية

ويوجد العديد من القنوات الرياضية الأخرى التي يمكن مشاهدة المباريات من خلالها شاشاتها، ونعرض ترددها كالآتي:

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك الجديد على عرب سات

وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات، كما يلي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.