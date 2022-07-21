تردد قناة أون تايم سبورت.. الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، المبارة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك في سهرة كروية كبيرة ينتظرها الليلة الجماهير المصرية والعربية، من عشاق فريقي الأهلي والزمالك، ولهذا زاد البحث في الساعات الأخيرة على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر، حيث تصدرت محركات البحث، وذلك بالتزامن مع موعد المباراة والمقرر أن تذاع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع عبر قنوات أون تايم سبورت.

وفي هذا الأطار ترصد «الوطن»، تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار التي ترصدها الوطن، وتغطي قطاع الرياضي بشكل كامل، وكل المباريات على مدار الساعة.

تردد قناة أون تايم سبورت

وجاء تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كاس مصر، والتي من المقرر أن تبث في التاسعة من مساء اليوم على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يعلن حكم المباراة، الليلة بداية مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر الموسم الماضي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستعرض المباراة بشكل حصري، من خلال قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن نادي الزمالك، أصبح حاليا يتصدر ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، حيث أنه قد لعب حتى الآن 25 مباراة، فاز بـ18 وتعادل في 3 جولات، في حين خسر 4 مباريات، كما يحتل النادي الأهلي المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري، وذلك برصيد 48 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، ونجح في الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 جولات، وهزم في 3 مباريات.