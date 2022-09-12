أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، الحدود الدنيا لكليات الشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكليات المختلفة، مؤكدة أن مرحلة تقليل الاغتراب 2022 ستبدأ غداً ولمدة 5 أيام متتالية، وتنتهي الساعة 7 مساء السبت المقبل، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية.

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2022

و تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2022، خاصة كليات التربية والخدمة الاجتماعية والآداب والحقوق.

حقوق انتساب موجه أسيوط: 245.0.

آداب انتساب موجه حلوان: 245.0.

حقوق انتساب موجه حلوان: 244.0.

آداب انتساب موجه الفيوم: 244.0.

حقوق انتساب موجه أسوان: 244.0.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244.0.

آداب انتساب موجه دمياط: 244.0.

آداب انتساب موجه بور سعيد: 244.0.

حقوق انتساب موجه بنها: 244.0.

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244.0.

حقوق انتساب موجه طنطا: 244.0.

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243.0.

حقوق انتساب موجه المنصورة: 243.0.

آداب انتساب موجه بني سويف: 243.0.

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243.0.

آداب انتساب موجه العريش: 242.0.

آداب انتساب موجه أسيوط: 242.0.

حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 242.0.

تربية (طفولة) سوهاج: 242.0.

تربية بني سويف رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه المنيا: 242.0.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 242.0.

تربية نوعية بنها: 242.0.

آداب انتساب موجه سوهاج: 241.0.

تربية السويس رياضة: 241.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 241.0

تربية نوعية عين شمس: 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط: 240.0

فني تمريض عين شمس: 240.0

تربية تعليم ابتدائي السويس: 240.0

اقتصاد منزلي حلوان: 240.0

تربية طفولة السويس: 239.0

تربية نوعية الفيوم: 239.0

خدمة اجتماعية حلوان: 239.0

تربية تعليم ابتدائي مطروح: 239.0

تربية المنيا رياضة 239.0

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا: 239.0

تربية تعليم ابتدائي العريش: 238.1

تربية كفر الشيخ رياضة: 238.0

تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد: 238.0

تربية دمياط رياضة 238.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان238.0

تربية فنية المنيا 238.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 237.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.0

فني تمريض حلوان 237.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5

تربية نوعية فنية أسيوط 236.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

الفني لترميم الآثار بالأقصر 236.0

خدمة اجتماعية الفيوم 236.0

تربية طفولة العريش 235.1

خدمة اجتماعية أسيوط 235.0

تربية جنوب الوادي رياضة 235.0

تربية نوعية بور سعيد 235.0

تربية رياضية بنين بورسعيد 235.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 235.0

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 234.0

تربية نوعية مطروح 234.0

تربية نوعية سوهاج 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0

فني تمريض أورام القاهرة 233.0

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233.0

تربية طفولة الوادي الجديد 232.0

تربية نوعية فنية طنطا 232.0

تربية أسيوط رياضة 231.0

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 231.0

فني تمريض السويس 230.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 230.0

تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي بالغردقة 230.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0

ك.ت. فني صناعي إسكندرية 230.0

تربية نوعية موسيقية المنيا 229.0

تربية تعليم ابتدائي أسوان 229.0

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 228.0

تربية نوعية فنية بنها 228.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 227.1

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 227.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 227.0

تربية طفولة أسوان 226.0

تربية نوعية فنية الإسكندرية 226.0

تربية رياضية بنات دمياط224.0

تربية نوعية موسيقية أسيوط 224.0

تربية نوعية فنية الفيوم 223.0

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223.0

تربية نوعية دمياط 222.0

تربية نوعية أسوان 222.0

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 221.0

تربية رياضية بنين مطروح 220.0

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220.0

تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة 220.0

تربية مطروح رياضة 219.0

تربية سوهاج رياضة 219.0

تربية الوادي الجديد رياضة 219.0

تربية أسوان رياضة 219.0

تربية نوعية فنية سوهاج 217.0

تربية نوعية فنية القاهرة 217.0

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216.0

تربية نوعية موسيقية المنوفية 213.0

تربية رياضية بنات مدينة السادات 213.0

تربية شعبة تربية فنية السويس 212.0

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 212.0

تربية نوعية فنية المنصورة 212.0

تربية رياضية بنات أسيوط 209.0

تربية رياضية بنين الفيوم 209.0

تربية رياضية بنات الفيوم 208.0

كليات تربية فنية

تربية فنية حلوان بالزمالك 237.0 درجة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 236.0 درجة.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة.

تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة.

تربية رياضية بنين طنطا 232.0 درجة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية السويس 231.0 درجة.

تربية رياضية بنات السويس 231.0 درجة.

تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0 درجة.

تربية نوعية فنية بور سعيد 229.0 درجة.

تربية موسيقية حلوان 229.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية أسيوط 228.0 درجة.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 227.0 درجة.

تربية رياضية بنين مطروح 227.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 225.0 درجة.

تربية رياضية بنين السويس 225.0 درجة.

تربية رياضية بنين المنيا 224.0 درجة.

تربية رياضية بنات الزقازيق 224.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنوفية 224.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة.

تربية نوعية فنية الفيوم 223.0 درجة.

تربية رياضية بنين أسيوط 223.0 درجة.

تربية رياضية بنين حلوان 223.0 درجة.

تربية نوعية فنية سوهاج 223.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة.

تربية رياضية بنات طنطا 221.0 درجة.

تربية رياضية بنين الفيوم 220.0 درجة.

تربية (طفولة) أسوان 220.0 درجة.

تربية نوعية فنية عين شمس 220.0 درجة.

تربية رياضية بنين مدينة السادات 219.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمياط 218.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 218.0 درجة.

تربية رياضية بنات الإسكندرية 217.0 درجة.

تربية رياضية بنين بني سويف 217.0 درجة.

تربية رياضية بنين سوهاج 216.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية بنها 216.0 درجة.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 216.0 درجة.

تربية رياضية بنات المنصورة 216.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة.

تربية رياضية بنين أسوان 215.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 215.0 درجة.

تربية رياضية بنات المنيا 214.0 درجة.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213.0 درجة.

تربية نوعية أسوان 212.0 درجة.

تربية رياضية بنات بور سعيد 211.0 درجة.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210.0 درجة.

تربية رياضية بنين العريش 210.0 درجة.

تربية رياضية بنات الفيوم 209.0 درجة.

تربية رياضية بنات مدينة السادات 209.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209.0 درجة.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 208.0 درجة.