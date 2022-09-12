نتيجة تنسيق كلية حقوق للمرحلة الثالثة 2022.. الحد الأدنى 242 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية حقوق للمرحلة الثالثة 2022، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 والتي تتضمن الطلاب الناجحين بالثانوية 2022 من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم للمرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، إن نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات والمعاهد متاحة للطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثالثة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثالثة 2022، بحد أدنى 242 درجة وهي كالتالي:

حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0

حقوق انتساب موجه حلوان 244.0

حقوق انتساب موجه أسوان 244.0

حقوق انتساب موجه بنها 244.0

حقوق انتساب موجه طنطا 244.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 243.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 242.0

تنسيق الجامعات الأهلية.. غداً أخر موعد للتقديم

وفي نفس السياق، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، والراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وحتى مساء غد الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن التقديم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها والقواعد والضوابط «جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية».