تفاصيل المزايدات العلنية العامة بالإسكندرية.. أبرزها استغلال شاطئ ستانلي

أعلنت محافظة الإسكندرية عبر الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات»، طرح مزايدات علنية عامة لعدد من الشواطئ، علما بأنّ قيمة التأمين تختلف من شاطئ إلى آخر، وتبدأ المزايدات بجلسة الأربعاء 21 سبتمبر، بعملية استغلال شاطئ ستانلي السياحي بنطاق حي شرق، وقيمة التأمين المؤقت مليون جنيه.

مزايدات لاستغلال شواطئ الإسكندرية

وتبدأ جلسة يوم الخميس 22 سبتمبر، مزايدة لاستغلال المساحة الرملية وشاطئ بمنطقة أبوالعباس بنطاق حي الجمرك، وقيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، ثم جلسة يوم الأحد 25 سبتمبر، بمزايدة لحق استغلال شاطئ فاميلي بيتش الغربي خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه، ومزايدة لاستغلال منفذ شاطئ الهانوفيل العام بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت 5 ألاف جنيه.

وفي جلسة يوم الإثنين 26 سبتمبر، بمزايدة للانتفاع بـ30 كابينة على شاطئ ستانلي بنطاق حي شرق، وقيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة 5 آلاف جنيه.

بيع خردة التحفظات في الإسكندرية

وتشهد جلسة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، جلسة لبيع «خردة التحفظات» التي تأتي من حملات إزالة الإشغالات، والموجودة حاليا في مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، والشروط كما يلي:

- قيمة التأمين المؤقت للدخول إلى مزايدات الإسكندرية موضحا بكراسة الشروط والمواصفات، وتختلف القيمة من صنف لآخر، وتبدأ من 800 جنيه حتى 25 ألف جنيه.

- يسدد 30%٪ من تحت حساب سعر البيع فور رسو المزاد.

أما جلسة يوم الأربعاء 28 سبتمبر، فتكون مزايدة لاستغلال 53 محلا بمساكن الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة لكل محل كما هو موضحا بكراسة الشروط والمواصفات، يبدأ من 510 جنيهات حتى 2100 جنيه.

شروط الدخول إلى مزايدات محافظة الإسكندرية

- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

- رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.