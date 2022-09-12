إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات في انقلاب سيارة «تومناية» بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، عند بالكليو 92 في اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «ربيع.ر.ح»، 45 سنة، مقيم في حوش عيسى، و«نجاة.م.ا»، 65 سنة، مقيم في أبو المطامير، و«حمدي.ع.م»، 52 سنة، مقيم في أبو المطامير، و«زايده.ط.ا»، 50 سنة، مقيم في حوش عيسى، و«عبد الحليم.ا.أ»، 70 سنة، مقيم في حوش عيسى، و«فاطمه.ا.ا»، 60 سنة، مقيم في أبو المطامير، و«محمد.أ.ع»، 62 سنة، مقيم في أبو المطامير، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على الملابسات.