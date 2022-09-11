بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادثي طرق متفرقين في البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات المراكز التابع لها الحوادث، وقدمت الخدمة الطبية اللازمة وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، ونقلا إلى مستشفى رشيد العام لعمل الفحوصات الطبية.

عمل الإسعافات الأولية للمصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: عبدالسلام العبد، 52 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وفتح الله فتح الله شوغي، 49 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وجاري تقديم الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم.

انقلاب توك توك بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي

الحادث الآخر وقع على طريق مصر - إسكندرية الزراعي حيث أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انقلاب توك توك ونقلا المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد إصابة كل من: هاني قدري محمد، 37 سنة، مقيم جبارس بمركز إيتاي البارود، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد إبراهيم محمد، 6 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.